В Центральном районе наледь с крыши остановила автомобиль

На Большой Конюшенной улице вечером 16 января очередной кусок наледи свалился на автомобиль. Вот только не как обычно – на припаркованный у дома, а на проезжающий мимо. Об этом пишут очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





По версии очевидцев, коммунальщики счищали снег и наледь с крыши дома №10 по Большой Конюшенной улице. И получилось так, что в один момент кусок наледи рухнул прямо на автомобиль, двигающийся мимо.





После этого машина остановилась, владелец вышел и очень говорящим взглядом окинул крышу. Эмоции хозяина пострадавшей машины сумели заснять очевидцы и разместили соответствующее фото в группе.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Адмиралтейском районе наледь с крыши повредила автомобиль. В результате этого полиция инициировала проверку . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



