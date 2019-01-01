Жители Петербурга потратили восемь млрд рублей на подготовку к Новому году





Для сравнения, москвичи потратили на подготовку к новогодним праздникам 20 млрд рублей.

За время январских новогодних каникул жители Петербурга потратили 3,5 млрд рублей. В основном, приобретались бытовая техника, смартфоны и детские игрушки.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что составлен ТОП-5 популярных смартфонов на Новый год и Рождество.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Жители Северной столицы потратили на подготовку к Новому году восемь млрд рублей, сообщается в исследовании банка ВТБ.