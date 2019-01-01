В Петербурге открылась выставка творческого конкурса “Азбука блокады”

Сегодня, 16 января, открылась выставка конкурсных работ “Азбука блокады”, передаёт МИА “МИР”.





На выставке представлены литературно-художетсвенные произведения, посвящённые памяти блокадников. Нужно помнить их подвиг – этот посыл прошел через все работы участников конкурса.





Представленные творческие работы рассматривались по нескольким номинациям: литература, видео, изобразительное искусство. Особенно жюри отметило стихи и видеоролики.





Организаторами конкурса стали Фонд Социальных инициатив “Мирные люди”, Общественная организация “Жители блокадного Ленинграда”, Международный фонд поддержки культуры “Мастер класс”, СПб ГКУ “Дом Писателя”.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда приедут блокадники из 22 стран . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



