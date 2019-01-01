Власти Петербурга предложили «Мемориалу» повторно обратиться за продлением аренды помещения на Разъезжей





В комитете имущественных отношений отметили, что договор аренды с "Мемориалом" действителен, а также, что мер по выселению не проводится.





Напомним, в январе прошлого года правозащитная организация обратилась в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой о продлении договора аренды. Однако в июле от комитета пришел ответ с отказом.





Отметим, что благотворительная историко-просветительская правозащитная организация "Мемориал" располагалась во дворе старинного здания на Разъезжей улице с 1997 года.









Администрация правительства Петербурга готова рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании правозащитным обществом "Мемориал" помещения на Разъезжей улице,9, сообщает «Интерфакс».