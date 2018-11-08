В Петербурге выкупили все билеты на концерт Rammstein

Все билеты на концерт легендарной немецкой рок-группы Rammstein, которые были доступны для продажи в Петербурге, выкупили. Информацию об этом разметили в Instagram на странице “Газпром Арены”. Именно эта прощадка 2 августа примет концерт.





Однако для истинных фанатов Rammstein остались билеты в VIP-ложу. За это придётся заплатить 400 тыс рублей, но ложа рассчитана на 16 мест.





Также известно, что аналогично ситуация обстоит с Москвой – туда музыканты тоже заедут в рамках своего летнего тура. В столице билеты разлетелись очень быстро – в продаже сейчас их тоже не найти.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что концерт Макса Коржа в Ледовом дворце закончился госпитализацией двух фанатов. Мероприятие собрало больше десяти тысяч человек . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



