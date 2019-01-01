BMW показала обновленный седан 7 серии

Основным отличием от предыдущей версии является обновленная радиаторная решетка, дизайн которой позаимствован у нового кроссовера BMW X7.





Кроме того, обновилась головная оптика: передние фары стали более узкими и поменяли дизайн.





Передний и задний бампера также претерпели изменения. Обновленная «семерка» получит несколько вариантов кузова: M Sport, Pure Excellence и BMW Individual Shadow Line.





По сравнению с предыдущей версией интерьер сильно обновился: обновленный мультируль, на замену аналоговой пришла полностью цифровая приборная панель, новая мультимедийная система с голосовым помощником Intelligent Personal Assistant.





Адаптивная пневмоподвеска претерпела изменения.



У нового седана 7 серии появилась возможность частичного автопилота, который способен управлять автомобилем без участия водителя на загородных трассах на скорости до 60 км/ч.





Как и раньше, кроме стандартной версии кузова, будет доступна удлиненная. В линейке двигателей будут доступны как бензиновые, так и дизельные моторы.





Цена на рестайлинговую версию 7 серии будет варьироваться от 5,4 до 10,9 млн рублей.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)