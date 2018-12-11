Названы платежи за услуги ЖКХ, от которых россияне имеют право отказаться

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, какие услуги ЖКХ жители России имеют право не оплачивать. Об этом 16 января сообщает “РИА Новости”.





Для этого необходимо соблюсти одно условие – собственник должен проживать по другому адресу. В этом случае он может не платить за воду, персональное потребление электроэнергии и отведение в квартире, где не живёт. Чтобы осуществить это право, собственник должен подать заявление в организацию, которая предъявляет счёт.





Однако, даже при соблюдении этого условия, хозяин квартиры все равно обязан оплачивать услуги отопления и общедомовые нужды.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что взыскивать долги за ЖКХ в скором времени могут начать коллекторы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



