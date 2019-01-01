Гендиректора, производящего водку “Пять озер”, задержали прямо в офисе

Игоря Савельева – гендиректора “Алкогольной сибирской группы”, которая включает такие бренды как “Пять озер”, “Белая берёзка”, “Хаски”, “Сиббитер”, задержали. Об этом 16 января сообщает “РИА Новости”.





Это произошло 15 января прямо в офисе компании в Москве. Причина задержания пока не называется, но есть информация о том, что оно не связано с деятельностью “Алкогольной сибирской группы”.

Предполагается, что задержание связано с другими бизнес-делами, которые ведет Савельев.





Новым генеральным директором компании “Алкогольная сибирская группа” стала Елена Тябутова – ранее она занимала должность финансового директора в компании.





Недавно Gazeta.SPb писала, что в Петербурге директора футбольного клуба задержали по подозрению в растрате . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



