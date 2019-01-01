Водитель сбежал, оставив в сугробе «Делимобиль» у ТРК «Радуга»





Водитель хотел устроить «дрифт» недалеко от торгового центра «Радуга» , но влетел в сугроб.





По словам очевидцев, молодой человек скрылся с места происшествия, а машина так и осталась в сугробе.





«Очередная брошенка каршеринг на Космонавтов, напротив трк Радуга. До сих пор там. Служб нет, никого нет, стоит - закрыло правый ряд», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».











"Просто припарковался, да не так как все! Но это Питер детка", - комментируют пользователи Сети.





"Никогда такого не было и вот опять", - пишет еще один комментатор.





"Отношение наших людей к чужому имуществу очень плохое. Типа не мое - можно испортить, разбить, испачкать и т д", - пишет другой.











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что к аршеринговый автомобиль на полной скорости влетел в пост охраны "Газпром Арены".(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"





В Московском районе Петербурга очевидцы заметили очередной брошенный каршеринговый автомобиль.