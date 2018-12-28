За сгоревшего в пожаре рядового физрук военной части получил условный срок

По материалам дела, Пучков являлся физруком военной части 03216 и отвечал за противопожарное состояние спортивного зала. Вечером первого января 2018 он приказал рядовому Пономареву остаться в спортазале для обустройства соревновательной площадки и выделил ему свой служебный кабинет для сна. В ночь на второе января случился пожар – в результате рядовой сгорел заживо.





Суд признал Пучкова виновным и назначил ему год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. При этом суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: раскаяние, первое привлечение к ответственности, извинение перед потерпевшей и оказанную ей материальную помощь.





Недавно Gazeta.SPb писала, что двадцатилетний новобранец скончался после трех недель лечения в Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



