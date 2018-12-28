Сегодня
16 января, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

За сгоревшего в пожаре рядового физрук военной части получил условный срок

20:33
Тэги: пожарная безопасность, приговор, военные
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: пожарная безопасность, приговор, военные



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Суд Петербурга смягчил приговор участнику протестной акции, который выбил зуб сотруднику полиции
  • В Петербурге в руках 11-летнего школьника взорвалась петарда
  • Остановки Стало известно, кто будет размещать рекламу на остановках Петербурга
  • В Петербурге предпринимательнице запретили ездить на 27 автомобилях из-за неуплаты долга
  • Разминирование Разминирование в городских условиях отработали в Ленинградской области
  • На жителя Петербурга завели три административных дела за дебош в Пулково
  • В Невском районе задержали мужчину в наркотическом опьянении, который стрелял по окнам жилого дома
  • Стадион Стало известно, для чего стадион на Крестовском носит три названия
  • Снег На Смоленской неизвестные нагрузили микроавтобусы снегом и скрылись
  • За ночь снег отправил на штрафстоянку 644 машины
  • Грузовик В Кудрово под балкой ограничителя застрял грузовик
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
16 января
За сгоревшего в пожаре рядового физрук военной части получил условный срок
16 января
Петербуржец, который разметил в сетях видео о священнике, поющем “Мурку”, избежал наказания
10 января
В 2019 году МЧС пересмотрит свод правил пожарной безопасности
4 января
Причиной эвакуации людей из ТРК “Лето” стал неисправный автомат для приготовления попкорна
29 декабря 2018
На пожар в кладовке в Адмиралтейском районе приехало четыре машины и почти два десятка пожарных
29 декабря 2018
Пожарные тушили «Оку» на Благодатной улице из-за задымившегося двигателя
28 декабря 2018
Активист проведет Новый год в тюрьме за неуважение к суду

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
^ Наверх