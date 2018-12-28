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За сгоревшего в пожаре рядового физрук военной части получил условный срок
20:33
Тэги: пожарная безопасность, приговор, военные
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