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Суд Петербурга смягчил приговор участнику протестной акции, который выбил зуб сотруднику полиции
20:33
Тэги: дмитрий мякшин, оппозиционеры, суд, приговор
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