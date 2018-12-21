Суд Петербурга смягчил приговор участнику протестной акции, который выбил зуб сотруднику полиции





Он обвиняется по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».





Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Городской суд постановил, что опасности для жизни потерпевшего не было, а только для здоровья, и смягчил наказание до одного года и восьми месяцев условно, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали студента , который нанес ножевое ранение сотруднику полиции.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Дзержинского районного суда в отношении оппозиционера Дмитрия Мякшина, который выбил зуб сотруднику полиции во время протестной акции, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.