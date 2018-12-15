Стало известно, кто будет размещать рекламу на остановках Петербурга

Сегодня, 16 января, Смольный определил компанию, которая получит право размещать свою рекламу на остановочных пунктах в Петербурге. Об этом соощается на сайте Фонда имущества.



Однако на участие в аукционе подала заявку лишь одна компания – ООО “Медиа Простор”. Она, собственно, его и выиграла.





Теперь организация заплатит в бюджет города 89,8 млн рублей, чтобы размещать рекламу на 504 остановках в городе на Неве. Соглашение заключается на 10 лет.





Напомним, что в 2017 году объявлялся подобвный конкурс, однако тогда и вовсе на право размешения рекламы на остановках не было подано ни одной заявки. Сейчас разыгранные остановочные пункты находятся в в собственности компании “Вадио”.





На днях Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, кто будет делать уборку в метро Петербурга следующие четыре года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



