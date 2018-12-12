В Петербурге в руках 11-летнего школьника взорвалась петарда

Как сообщили в правоохранительных органах, школьник принес домой петарду и начал ее разбирать. В результате произошел самопроизвольный взрыв. Школьник был доставлен в больницу с взрывной травмой и ушибленной раной пальцев левой кисти.





Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.





Отметим, что во время новогодних праздников в Петербурге 18 человек с травмами и ожогами обратились за помощью врачей, 12 из них были госпитализированы. Часто именно поддельная пиротехника доводит в новогодние дни людей до больниц Часть опасной пиротехники - контрабанда, в основном китайская или доморощенная кустарная продукция.







