В Петербурге предпринимательнице запретили ездить на 27 автомобилях из-за неуплаты долга





Исполнить решение суда гражданку побудили запреты регистрационных действий её 27 автомобилей, а также блокировка счёта судебными приставами.





В Адмиралтейский районный отдел УФССП России по Петербургу поступил

исполнительный лист о взыскании с жительницы города 200-тысячной компенсации морального вреда. Женщина является индивидуальным предпринимателем и сдаёт в аренду автомобили для оказания услуг такси. На одном из принадлежащих ей транспортном средстве было совершено ДТП, в результате которого пассажирке другого автомобиля были причинены телесные повреждения. Пострадавшая обратилась в суд, решением которого было взыскать солидарно с индивидуальной предпринимательницы и водителя такси 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.





Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнице автомобилей – Kia Sportage, Skoda Yeti и 25 Volkswagen Polo. Также был заблокирован банковский счёт индивидуальной предпринимательницы, находившиеся на нём денежные средства в размере чуть более 10

тысяч рублей были принудительно списаны в счёт погашения части задолженности.





Явившейся на приём гражданке было разъяснено, что все ограничения будут сняты только в случае полного погашения долга. В течение нескольких дней сумма компенсации поступила на депозитный счёт отдела судебных приставов в полном объёме. Денежные средства переведены взыскательнице.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что машина KIA Яндекс.Такси протаранила железную ограду на Свердловской набережной Петербурга.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Индивидуальная предпринимательница - владелица целого автопарка, выплатила 200-тысячную компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в ДТП женщины, сообщили в УФССП России по Петербургу.