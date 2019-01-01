Разминирование в городских условиях отработали в Ленинградской области

В учениях задействовали учении больше 500 военнослужащих и 100 единиц техники. Особенностью стало то, что на полигоне воссоздали условия города.





Сообщается, что при операции использовали четыре типа миноискателей и шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы и средства разрушения, а также видеооборудование. После того, как условные взрывоопасные объекты были найдены, их обезвредили и отвезли на специальную площадку для уничтожения.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что “Подрывник” пытался получить деньги с петербургского отеля Roma ложным сообщением о взрыве . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



