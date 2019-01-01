На жителя Петербурга завели три административных дела за дебош в Пулково





Во время досмотра у мужчины были обнаружены 13 тысяч долларов, которые не были задекларированы.





Его попросили пройти в служебный кабинет для составления документов о нарушении, но пассажир схватил деньги и выбежал из зоны таможенного контроля.





Однако далеко он не смог убежать, так как был задержан охранниками и доставлен обратно. Таким образом, на него завели три дела об административном правонарушении вместо одного: "Недекларирование денежных средств", "Нарушение режима зоны таможенного контроля" и "Неповиновение законному распоряжению должностного лица государственного органа".





В аэропорту «Пулково» в «зеленом коридоре» таможенники остановили пассажира, который хотел лететь в Турцию, сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном таможенном управлении.