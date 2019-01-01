Стало известно, для чего стадион на Крестовском носит три названия

Дело в том, что официально стадион по-прежнему именуется “футбольный стадион в западной части Крестовского острова”. То есть именно это наименование фигурирует во всех деловых бумагах.





Следующее наименование футбольной арены – “Стадион Санкт-Петербург” – посвятили ЧМ-2018. Соответственно его сделали временным, лишь на период проведения Чемпионата.





И, наконец, “Газпром Арена” появилась после соглашения, которое Петербург заключил с ООО “Зенит-Ареной”. Это имя стадиона является коммерческим. То есть оно будет использоваться в рекламных целях: товары, логотипы, вывески. Также оно будет отмечаться в различных счетах.





Такое разъяснение Смольный дал в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Марии Шишкиной.





Недавно Gazeta.SPb писала, что «Газпром Арена» стал одним из самых посещаемых стадионов мира в 2018 году. В общей сложности его посетили более 1,8 миллиона человек . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



