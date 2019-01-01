В Невском районе задержали мужчину в наркотическом опьянении, который стрелял по окнам жилого дома

В полицию Невского района обратилась жительница одного из жилых домов на Искровском проспекте. Женщина сообщила, что по окнам жилого дома стреляет молодой человек. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Оперативная служба прибыла на место происшествия и выяснила, что по окнам дома стреляет молодой человек 20 лет. Он находился в состоянии наркотичесокго опьянения. Злоумышленник стрелял из пневматического пистолета. В результате действий мужчины пострадал жилец дома 45 лет. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами, которые он получил от пневматического пистолета.





По результатам разбирательства полицией в отношении задержанного возбудили уголовное дело.