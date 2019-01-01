На Смоленской неизвестные нагрузили микроавтобусы снегом и скрылись

Сегодня, 16 января, в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург” появились не вполне типичные фото. На них два мужчины, используя лопаты, загружают микроавтобус снегом.





Это произошло во дворе дома №21б по улице Смоленской Московского района. Очевидцы пишут, что два неизвестных мужчины забросили снег в два микроавтобуса и скрылись.





Мотивы их поступков не определены. Некоторые пользователи считают, что таким образом сами коммунальщики убирают снег – просто не хватило нормальной снегоуборочной техники. Кто-то просит “похитителей” снега приехать к ним во двор за этим же. Некоторые отнеслись к ситуации с юмором и задали риторический вопрос о том, чей это снег и куда сообщить.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что некие злоумышленники также на микроавтобусе похитили металлическое ограждение детской площадки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



