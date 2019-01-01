За ночь снег отправил на штрафстоянку 644 машины

По информации администрации Центрального района за ночь владельцы порядка 650 машин не нашли свои транспортные средства на местах парковки. Их эвакуировали из-за того, что машины мешали чистить дороги от снежных завалов.





Эвакуацией на штрафстоянки занимались 90 машин спецтехники. Ранее районная администрация сообщала, что такие меры будут задействованы. Также просили не парковать машины, где идет сброс с крыш и уборка снега с улиц. Места можно было определить по выставленным рядом знакам.





Минувшей ночью было убрано 20 улиц и 11 проезжих дорог. Над очисткой центра от снега трудились 132 единицы техники.