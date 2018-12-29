В Кудрово под балкой ограничителя застрял грузовик

Пострадавшее транспортное средство направлялось в сторону микрорайона Кудрово Всеволожского района Ленобласти, однако не доехало. Помимо того, что оно застряло под ограничителем, его ещё изрядно промяло.





Тем более удивительна эта ситуация, поскольку над ограничителем возвышается предупреждение “Внимание! Ограничение высоты 2,5 м”. Водитель, по всей видимости, поверил в силы своего грузовика.

“За невнимательность надо платить”, – отметил один из очевидцев в соцсетях.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тяжелый эстонский грузовик смял легковой автомобиль при перестроении на КАД Санкт- Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



