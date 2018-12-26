Поддельный Louis Vuitton стал причиной закрытия группы “ВКонтакте”

Смольнинский суд Петербурга рассмотрел и удовлетворил иск транспортного прокурора к одной из групп “Вконтакте”. Сотрудники ведомства потребовали закрыть группу в сети, которая занималась продажей поддельных Louis Vuitton.





Сообщалось, что в группе продают палантины, которые имеют маркировку выше озвученной марки. Отмечается, что правообладатель торговой марки не предоставлял согласие владельцу группы на продажу своей продукции.





В ходе проверки было установлено, что продукция поддельная. Общую сумму ущерба, причиненного правообладателю, оценили в 370 тыс рублей.