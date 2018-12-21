Петербуржец, который разметил в сетях видео о священнике, поющем “Мурку”, избежал наказания

Напомним, что в апреле 2018 года Барбаков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео под названием “Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)”. Под ним оправданный разместил комментарии, в которых эксперты усмотрели разжигание ненависти и вражды, а также насмешку над религией.





Помимо этого Барбаков выложил в соцсетях изображения с комментариями, в которых отражено унижение человека по признаку национальности.





В ноябре 2018 Калининский суд признал мужчину виновным в разжигании ненависти и вражды и назначил ему 300 тыс рублей штрафа. Сейчас этот приговор отменила аппеляционная коллегия.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что горсуд оправдал бывшего секретаря суда Александра Эйвазова, который отказался подписывать протокол . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb ).





Сегодня, 16 января, Горсуд Петербурга своим решением отменил приговор в отношении Ивана Барбакова. Об этом собщает “РИА Новости”.