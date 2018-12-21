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Петербуржец, который разметил в сетях видео о священнике, поющем “Мурку”, избежал наказания
17:35
Тэги: суд, приговор, разжигание ненависти
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