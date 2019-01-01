Прокуратура просит сообщать жителей Курортного района о некачественной уборке снега

Прокуратура Санкт-Петербурга напоминает жителям Курортного района, что о проблемах зимней уборки на территории Курортного района можно сообщить до конца зимы по телефону горячей линии.





Линия открыта в период с января по февраль 2019 года. О некачественной уборке снега, наледи, бездействии коммунальных служб, травматизме можно сообщить по телефонам: 437-12-13, 437-73-47.