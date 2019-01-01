В Выборгском районе петербурженка убила своего собеседника графином

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка происшествия, которое случилось 14 января в Выборгском районе. Сотрудниками в отношение 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Об этом сообщают сотрудники следственных органов.





Поясняется, что 14 января в коммунальной квартире одного из домов, расположенного на Придорожной аллее, произошла ссоры. Собеседники распивали спиртные напитки, в результате ссоры женщина нанесла удар графином по голове своему знакомому. Мужчина 43 лет скончался от полученных ударов.