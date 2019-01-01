В Невском районе задержан мужчина в наркотическом опьянении, стрелявший по окнам из пневматического пистолета

Заявление в полицию поступило в полицию Невского района утром 13 января. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась жительница дома на Искровском проспекте. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В результате был задержан молодой человек 20 лет, находящийся в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что злоумышленник стрелял из пневматического пистолета по окнам жилого дома.





В одного из жильцов стрелок попал, мужчину 45 лет доставили в городскую больницу с травмами. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.