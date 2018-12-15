Петербург стал вторым в рейтинге популярных новогодних направлений

Согласно исследованию, Северная столица стала вторым по посещаемости в праздничные каникулы городом – здесь побывало около полумиллиона человек.





На первую строчку рейтинга поднялась Москва – третье место осталось за Сочи. Также в первой десятке популярных в новогодние каникулы регионов оказались такие как Великий Устюг, Крым, Владимирская область, Казань, Башкирия.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что 8,5 млн туристов за 2018 год сделали Петербург лучшим туристическим городом в России . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Рейтинг новогоднего туризма составило аналитическое агентство ТурСтат, об этом 16 января собщает компания.