В Гатчине открыли поликлинику за 436,2 млн рублей

Общее количество персонала составит 175 человек, сообщают в администрации Ленинградской области. Поликлиника рассчитана на 380 посещений в смену. В медучреждении работают как детское, так и взрослое отделение.





Новое медицинское учреждение открыли в микрорайоне “Аэродром”. Приемом пациентов будут заниматься 63 специалиста. В поликлинике доступны хирургическое, терапевтическое, стоматологическое отделения, а также отделения лучевой диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры и клиническую лабораторию.





В свою очередь, отмечают в администрации, детское отделение имеет свой отдельный вход. Стоимость строительства поликлиники составила 436,2 млн рублей. Объект финансировался за счет средств областного бюджета.