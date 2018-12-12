Петербургский метрополитен раскрыл тайну создания станции “Пионерская”

Выснилось, что во время проектирования эта станция именовалась как “Проспект Ильичей”. Также Ленсовет рассматривал вариант “Богатырский проспект”.





Однако ни один из вариантов не претворился в жизнь. Ленсовет позже решил связать открытие новой станции подземки с годовщиной рождения Всесоюзной пионерской организации. Это случилось 4 ноября 1982 года.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский метрополитен раскрыл тайну станции “Московская”. Оказалось, что на этой станции через дополнительные двери при необходимости можно попасть в туннель и из туннеля на платформу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Стало известно, что станцию метро “Пионерская” планировали назвать иначе. Об этом рассказал ГУП “Петербургский метрополитен”.