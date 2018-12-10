Более 13 тонн “санкционной” салаки из Финляндии изъяли в Псковской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сообщило об изъятии незаконной партии рыбы, которая следовала из Финляндии. Транспортировку мороженной салаки осуществляли в грузовом автомобиле.





Общий вес товара - 13,1 тонна. Рыбу везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.





Отмечается, что на части партии мороженой салаки выявлена маркировка, подтверждающая информацию о том, что рыба из Финляндии, что является нарушениям законодательства РФ.





Мороженая салака изъята из оборота и будет уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.