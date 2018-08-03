Причиной взрыва на заводе “Полипласт Северо-Запад” была не селитра

в Instagram сотрудники администрации сообщили о новой причине взрыва на промышленном предприятии в Кингисеппе. На станице губернатора Ленинградской области Александра Дрозденкосотрудники администрации сообщили о новой причине взрыва на промышленном предприятии в Кингисеппе.





По последним данным, произошла детонация в газовой сушильной камере.





“По уточненным данным взорвалась не селитра, а газовая сушилка”, - сообщает администрация.





Напомним, мощный взрыв на промышленном предприятии произошел в Ленинградской области 16 января около 11:00. Двухэтажное здание было полностью разрушено. В результате взрыва пострадало пять человек.