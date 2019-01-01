Безработный петербуржец, притворяясь полицейским, сумел “заработать” десятки тысяч

Прокуратура Выборгского района 16 января утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который под видом сотрудника полиции "зарабатывал” деньги. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Обвиняемый – житель Петербурга, безработный, 23-х лет. Из материалов дела известно, что накануне он увидел, как один человек наносит удары другому. Позже он подошёл к потерпевшему и представился сотрудником полиции, показав водительское удостоверение. Корочки в темноте потерпевший принял за удостоверение полицейского. Обвиняемый попросил 30 тыс рублей за помощь в поиске того, кто нанес побои, – потерпевший отдал ему деньги.





Позже обвиняемый звонил потерпевшему и требовал передать ему 100 тыс рублей, немного погодя – ещё 25 тыс рублей.





Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в мошенничестве и вымогательстве.





Недавно Gazeta.SPb писала, что мошенничество “Метростроя” и КРТИ рассмотрят в суде . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



