Махинации с квартирой привели жителей Ленобласти в тюрьму на 10 лет

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в мошенничестве были разоблачены двое рецидивистов и их соучастники, которые незаконно завладели квартирой в поселке Бугры.





В ходе следствия стало ясно, что в апреле 2018 года трое мужчин разработали план по незаконному завладению чужой недвижимостью. Злоумышленники нашли объявление о сдаче в аренду квартиры в поселке Бугры на сайте бесплатных объявлений. От хозяйки квартиры они получили паспортные данные и сведения об объекте недвижимости. Далее преступники подделали договор купли-продажи на имя одного из соучастников. Недвижимость оценивалась в 3 миллиона рублей.





В мае 2018 года они сняли квартиру в Буграх и приводили в неё потенциальных покупателей для дальнейшей перепродажи. Один из претендентов на жилье обратил внимание на документы и связался с настоящей владелицей жилья. В свою очередь она обратилась с в полицию.





Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.