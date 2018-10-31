Ветераны и жители блокадного Ленинграда получат денежные выплаты

Накануне празднования 75-летия снятия блокады, 24 января, ветеранам и жителям блокады выплятят суммы в размере семи тыс рублей каждому. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на слова главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.





Всего деньги получат примерно 400 тыс человек, которые в годы блокады проживали в Ленинграде или воевали. При этом выплаты назначены и тем блокадникам, которые сейчас проживают за пределами Северной столицы (всего из около 20 тыс человек) – в других регионах РФ.





Всего на помощь жителям и ветеранам блокады направлена сумма в размера 1,7 млрд рублей.





Недавно Gazeta.SPb писала, что в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда приедут блокадники из 22 стран . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb ).







