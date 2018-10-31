Жители блокадного Ленинграда начнут получать выплаты с 24 января

В честь 75-ой годовщины снятия блокады жители блокадного Ленинграда, ветераны и дети войны начнут получать выплаты. На их счета выплаты начнут поступать уже 24 января. Сумму в размере от трех до семи тысяч рублей получать жители блокадного Ленинграда, ветераны и дети войны в зависимости от категории. Сообщают в комитете по социальной политике.





Для выплат в этом году из бюджета выделен 1 млрд 700 млн рублей. Всего выплаты получат около 400 тысяч человек.





Также впервые в этом году, выплаты получат и блокадники, которые проживают за пределами Санкт-Петербурга. По подсчетам председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, около 20 тысяч ленинградцев, переживших блокаду, живут сейчас в других регионах.