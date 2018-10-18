Всё больше граждан в России становятся банкротами

За 2018 год число россиян, признанных банкротами, достигло 43 984 человек – это в 1,5 больше, чем в 2017. Об этом сообщает ООО «Рыков групп» с ссылкой на данные Единого федерального реестра.





Отмечается, что в 86% случаев иск о банкротстве подавали сами физические лица. По заявлению кредитов несостоятельными признавали 12% россиян. В остальных случаях действовала Федеральная налоговая служба.





“В связи с упрощением процедуры банкротства при задолженности до 700 тыс рублей, в будущем году ожидается еще больший рост числа дел о несостоятельности”, – передаёт компания.





Также специалисты утверждают, что люди, которые используют эту процедуру, не видят другого выхода, кроме как иск о признании несостоятельным. Это вызвано тем, что большую часть долга им не удаётся погасить своими средствами и имуществом, поскольку их просто не хватает.

Ранее Gazeta.SPb писала, что «Метрострою» грозит банкротство . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



