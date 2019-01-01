В 2018 году 25 ДТП на железнодорожных путях Петербурга произошли по вине водителей

На территории Октябрьской железной дороги было зафиксировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 11 человек. Об этом сообщают на предприятии.





В дорожные инциденты произошли по вине водителей. Владельцы транспортных средств пересекали железнодорожные пути без соблюдения правил дорожного движения.





В ОЖД напоминают, что в ведомстве предприятия находится 1409 переездов, 1116 из них оборудованы переездной сигнализацией, основное назначение которой информировать водителей о приближении поезда к железнодорожному переезду.



