На Дворцовой площади пройдёт акция “Говорят памятники”

Акция будет посвящена годовщине прорыва блокады Ленинграда, случившегося 18 января 1943 года. В ходе мероприятия можно будет увидеть историческое фото танка КВ-1 – его раместят около здания Главного штаба. Также будут представлены другие фото и текстовые материалы, которые расскажут о подвиге этого танка, его истории, включая гибель на поле сражения в 1941 году на Невском пятачке, и о его дальнейшем воссоздании.





Недавно Gazeta.SPb сообщала о подробностях проведения парада в честь прорыва блокады Ленинграда на Дворцовой площади . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



