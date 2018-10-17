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На Дворцовой площади пройдёт акция “Говорят памятники”
15:35
Тэги: блокада, ленинград, акция памяти
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