Руферы Петербурга без труда проникли на башню Финляндского вокзала

разместили трехминутный ролик , в котором петербургские руферы наглядно рассказывают и показывают, как без труда можно забраться на башню Финляндского вокзала На YouTube-канале Urban Dreams, в котором петербургские руферы наглядно рассказывают и показывают, как без труда можно забраться на башню Финляндского вокзала





Они отмечают, что охрана и зона транспортной безопасности станций оставляет желать лучшего. Пробраться на крышу вокзала руферам помогли строительные работы, которые сейчас проводят на территории вокзала.





“Лучший друг руфера — это наглость и смекалка. Замок висел для видимости”, - комментируют руферы.

На своем пути экстремалы не встретили камер, датчиков и охрану. Финляндский железнодорожный вокзал, сообщают руферы, это международный вокзал, с которого поезда отправляются не только по России, но и в Финляндию. Территория вокзала охраняется не лучше продуктового магазина “Пятерочка”.