При взрыве на заводе “Полипласт” в Кингисеппе пострадали 5 человек

По информации АН “Оперативное прикрытие” из-под завалов строительных конструкций завода “Полипласт СЗ” в Кингисеппе извлекли пятого пострадавшего. Взрыв произошел в ходе проведения монтажных работ. По предварительным данным детонатором взрыва стала искра от болгарки, которая попала в селитру.





У рабочего, которого извлекли из-под завалов, небольшая рана ноги. В результате взырва было госпитализировано два человека, остальные от госпитализации отказались.





Напомним, мощный взрыв на промышленном предприятии произошел в Ленинградской области 16 января около 11:00. Двухэтажное здание было полностью разрушено. В результате взрыва пострадало три человека.