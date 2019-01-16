В Парке Победы Санкт-Петербурга из снега вылепили осьминога. Пользователи соцсетей в восторге (фото)





Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Напомним, петербуржец слепил из снега Исаакиевский собор .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

“Есть же люди с руками,” - сопроводила запись в социальной сети жительница Петербурга Мария О. Пользователи соцсетей в восторге: некоторые видят в грустном лице моллюска самих себя. В комментариях удивляются, как снежную скульптуру до сих пор не сломали и переживают, что именно теперь, когда о ней стало известно Интернету, ей и придет конец.