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В Парке Победы Санкт-Петербурга из снега вылепили осьминога. Пользователи соцсетей в восторге (фото)

14:44
Тэги: скульптура, снег, парк победы
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Тэги: скульптура, снег, парк победы



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