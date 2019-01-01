|
Сегодня
16 января, среда
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
“Красивый Петербург” проверит “хаотичную парковку” на Казанской площади
14:46
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Руферы Петербурга без труда проникли на башню Финляндского вокзала
- При взрыве на заводе “Полипласт” в Кингисеппе пострадали 5 человек
- В Парке Победы Санкт-Петербурга из снега вылепили осьминога. Пользователи соцсетей в восторге (фото)
- Роботы в России лишат работы в первую очередь водителей и продавцов, считают ученые
- Взрыв на заводе “Полипласт Северо-Запад” назвали “техногенной аварией” (ФОТО)
- Софийскую улицу протянут до Заводского проспекта за 2 млрд рублей к середине осени 2021 года
- Прокуратура проверит соблюдение правил противопожарной безопасности на взорвавшемся заводе “Полипласт” в Кингисеппе
- У троллейбуса №44 недалеко от “Электросилы” разбилось стекло. В соцсетях сообщают о выстреле
- Незаконная банковская деятельность в Петербурге принесла казне более 5 млн рублей
- Признаки педофилии нашли на картине петербуржской художницы-феминистки
- Студент-радикал задержан за подготовку покушения на Владимира Путина в Сербии
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
15 января
14 января
14 января
13 января
13 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.