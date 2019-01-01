“Красивый Петербург” проверит “хаотичную парковку” на Казанской площади

В четверг, 17 января, активисты движения “Красивый Петербург” и “Центральный район за комфортную среду обитания” планируют собраться в 12:55 и провести инспекцию Казанской площади в Центральном районе Санкт-Петербурга.





Место сбора, сообщают активисты в социальных сетях, у памятника Кутузову.

Казанская площадь, по мнению “Красивого Петербурга”, одно из самых красивых и посещаемых мест города, но сегодня площадь превратилась “в самую обычную хаотичную парковку”.



