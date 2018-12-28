Роботы в России лишат работы в первую очередь водителей и продавцов, считают ученые





Эксперт заметил, что роботам проще всего заменить тех, кто делает что-то несложное, но специфическое — под такое определение подходят таксисты, консультанты.



Действительно, в мире успешно работают беспилотные машины Tesla компании SpaceX, а в интернет-магазинах функцию консультантов стали выполнять чат-боты: специальные программы, направленные на выдачу заготовленных ответов на возможные вопросы покупателя.





Роботизация и развитие технологий искусственного интеллекта может привести к потере продавцами и водителями своей работы в первую очередь, считают ученые, сообщил Евгений Кузнецов из московского отдела Университета Сингулярности в эфире канала “Культура”.