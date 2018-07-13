Взрыв на заводе “Полипласт Северо-Запад” назвали “техногенной аварией” (ФОТО)

В администрации Муниципального образования “Кингисеппский муниципальный район” сообщили о том, что на месте взрыва промышленного предприятия работают службы экологического надзора. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на представителей администрации.





Фото: Instagram Александра Дрозденко



Происшествие на заводе в администрации назвали “техногенной аварией”. Однако сообщается что угрозы химического заражения от взрыва при несоблюдении техники безопасности нет.



Фото: Instagram Александра Дрозденко





Напомним, мощный взрыв на промышленном предприятии произошел в Ленинградской области 16 января около 11:00. Двухэтажное здание было полностью разрушено. В результате взрыва пострадало три человека.

Фото: Instagram Александра Дрозденко