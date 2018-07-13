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Взрыв на заводе “Полипласт Северо-Запад” назвали “техногенной аварией” (ФОТО)
14:18
Тэги: происшествие, взрыв, кингисепп, Кингисеппский район
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