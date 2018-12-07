Софийскую улицу протянут до Заводского проспекта за 2 млрд рублей к середине осени 2021 года





Город заплатит за колпинскую дорогу более 2 млрд рублей: у дороги будет по две полосы в каждом направлении, подрядчик обязуется обустроить тротуары и велодорожки на участке. Вероятно, с помощью развития дорог в правительстве надеются избавить Колпино от пробок, которые город терпит каждое утро.









Софийскую ул. продолжат строить до Заводского пр. сообщили Gazeta.SPB в комитете транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Участок длиной 2 км потребует от компании “Буер”, которая подписала контракт, не менее двух лет работы: срок сдачи — середина осени 2021 года.