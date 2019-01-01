Прокуратура проверит соблюдение правил противопожарной безопасности на взорвавшемся заводе “Полипласт” в Кингисеппе

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, предприятие ООО “Полипласт Северо-Запад, расположенное в Кингисеппском районе, на территории промышленной зоны Фосфорит, проверят сотрудники прокуратуры.





Проверку соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием ООО “Полипласт Северо-Запад” проведут в связи со взрывом, который прогремел 16 января утром.



Фото: прокуратура Ленинградской области



Фото: прокуратура Ленинградской области