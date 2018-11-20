У троллейбуса №44 недалеко от “Электросилы” разбилось стекло. В соцсетях сообщают о выстреле





Очевидцы сообщают, что слышали выстрел. Фото, опубликованное в соцсети, свидетельствует о том, что заднее стекло троллейбуса №44 разбито; по словам свидетелей, он прекратил движение, теперь за ним на Московском пр. формируется пробка.





Возможно, звук выстрела, о котором сообщает автор записи — всего лишь хлопок лопнувшего стекла не слишком нового троллейбуса. Пока что подробности произошедшего неизвестны: нет данных о пострадавших или официального комментария от служб. Gazeta.SPb расскажет о подробностях, как только они станут известны.







Напомним, в Петергофе после пистолетного выстрела мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





В Санкт-Петербурге днем в среду 16 января у метро “Электросила” в троллейбусе разбили стекло, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” в 13:40.