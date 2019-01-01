Незаконная банковская деятельность в Петербурге принесла казне более 5 млн рублей

Прокуратура Центрального района обратилась с иском в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга к шести ответчикам. Их обвиняли в совершении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.





Сообщается, что с января 2008 года по март 2010 года обвиняемые получили от клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций денежные средства на общую сумму более 530 млн рублей.





После этого мошенники перечисляли денежные средства организаций под видом оплаты выполненных работ. А после переводили денежные средства другим юридическим или физическим лицам за вычетом вознаграждения в размере 1%-2% от переведенной суммы. В результате этого они извлекли преступный доход в размере более 5,4 млн рублей.





Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Вырученные посредством махинаций деньги переведены в доход государства.