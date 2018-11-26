Признаки педофилии нашли на картине петербуржской художницы-феминистки

Следственный комитет по Сакнт-Петербургу проводит проверку по жалобе на картину “Движение красоты” художницы-феминистки Милы Арбузовой. Сообщает “Фонтанка”.





Свое произведение художница дополнила ребенком, но оставила от Боттичелли обнаженную женщину. Жителя Петербурга и заявителя смутило, что ранее художница сотрудничала с детским клубом “Нафаня”.





Следователи Фрунзенского района провели беседу с представителями клуба 15 января. Сотрудники сообщили, что ремейк Боттичелли в “Нафане” никогда не появлялся. А сотрудничали они с художницей не так долго, в 2017 году.





В Следственном комитете сообщают, что петербургской художнице нечего опасаться, поскольку доследственная проверка еще не закончена.