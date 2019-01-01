Студент-радикал задержан за подготовку покушения на Владимира Путина в Сербии





У города Нови-Пазар полицейские остановили для досмотра молодого человека 21 года. В рюкзаке у него нашли оружие с оптическим прицелом и ножи. Когда правоохранительные охраны обыскали его, то нашли литературу и материалы радикальных группировок, а на чердаке — материалы для бомбы.





Владимир Путин планирует визит в Белград завтра 17 января 2019 года.





Полицейские и сотрудники безопасности Сербии задержали студента за подготовку покушения на президента РФ Владимира Путина, который должен посетить республику 17 января, сообщает сербское издание “Правда” в среду 16 января.